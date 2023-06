Santa croce avrà il suo asilo nido comunale

Sono stati affidati all’impresa edile K2 SRL di Vittoria, che ha presentato in sede di gara un ribasso del 31,21%, i lavori di realizzazione dell’Asilo Nido comunale in via G. Iozzia a Santa Croce. Anche questo importante risultato è avvenuto nel pieno rispetto dei “tempi stringenti” fissati dal PNRR, finanziato dall’Unione europea nell’ambito Next Generation EU “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.

LA STRUTTURA E L’IMPORTO

Una struttura moderna, che potrà ospitare fino a 66 bambini da zero a trentasei mesi, e realizzata con criteri bioclimatici a consumo zero energia, munita di area primi passi, zona culle, sala medica, locale cucina, nonché area esterna con verde attrezzato per giochi e le attività ricreative. L’importo complessivo è di € 2.645.275,00 (di cui € 2.261.865,25 per lavori e oneri della sicurezza), avvenuto con Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 25 maggio scorso.