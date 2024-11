Sanremo Giovani, questa sera su Rai2 e Rai Radio2: tra i protagonisti Moska Drunkard, dalla Sicilia

La competizione per Sanremo Giovani 2025 continua a entrare nel vivo con il secondo appuntamento di selezione delle Nuove Proposte, in onda martedì 19 novembre in seconda serata su Rai 2 e Rai Radio2, condotto da Alessandro Cattelan. Sei giovani artisti si sfideranno in un duello diretto per conquistare uno dei tre posti disponibili per la semifinale del 10 dicembre.

Gli artisti in gara

Ciao sono Vale – “Una nuvola mi copre”, Grelmos – “Flashback”, Moska Drunkard – “Trinacria”, Rea – “Cielo aperto”, Selmi – “Forse per sempre”, Settembre – “Vertebre”

Giuria e meccanismo

I brani saranno giudicati dalla Commissione Musicale composta da:

Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi, Daniele Battaglia.

A supporto, i “giurati fuori onda” Carlo Conti e Claudio Fasulo, vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.

Solo al termine dei 4 appuntamenti previsti fino al 3 dicembre saranno selezionati i 12 semifinalisti che si esibiranno il 10 dicembre.

Prossime tappe

Dopo la semifinale, il 18 dicembre su Rai 1, la puntata conclusiva decreterà i 6 finalisti che accederanno al palco di Sanremo. A questi si aggiungeranno 2 finalisti provenienti da Area Sanremo, completando il quadro delle Nuove Proposte 2025.

