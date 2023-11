Sanità carente a Vittoria: parlamentari in Consiglio comunale per seduta aperta

Consiglio comunale aperto a Vittoria sui temi della sanità. La seduta del consiglio ha visto la presenza dei deputati regionali Giorgio Assenza, Stefania Campo e Nello Dipasquale e del senatore Salvo Sallemi, invitati a partecipare per porre alla loro attenzione i temi della sanità iblea e della sanità vittoriese in particolare.

La seduta era stata convocata (dopo un rinvio caratterizzato da molte note polemiche) con un ordine del giorno e su richiesta della Commissione servizi sociali e cultura (presieduta da Fabio Prelati) e da Giuseppe Scuderi, di Fratelli d’Italia.

Animato e partecipato il dibattito, con l’intervento di vari consiglieri. I consiglieri hanno trattato alcuni temi: le lunghe liste d’attesa, i disservizi dell’ospedale di Vittoria caratterizzati da carenze del personale sanitario, specie nel Pronto Soccorso. Si è affrontato il problema del numero chiuso per gli studenti di Medicina e delle specializzazioni, ma anche le carenze del personale delle ambulanze. Il consigliere Giuseppe Cannizzo, medico egli stesso, ha enucleato i numeri della sanità nazionale, con riferimento ai posti letto, nettamente inferiori nel meridione e soprattutto in Sicilia.

Mascolino “Pendolarismo sanitario piaga atavica e insopportabile”

La consigliera Bianca Mascolino ha parlato di “pendolarismo sanitario” come di una piaga atavica e insopportabile. La consigliera valentina Argentino (5 Stelle) ha concluso chiedendo un minuto di rumore o di silenzio per Giulia Cecchettin. L’aula si è fermata per un minuto.

Il consiglio sarà ora convocato per una seduta ordinaria che dovrà un ordine del giorno che sarà predisposto dalla conferenza dei capigruppo e in cui confluiranno le istanze e le richieste scaturite dalla seduta consiliare.