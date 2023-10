Sanità a Vittoria: la “proposta Prelati”

I temi della sanità all’esame del consiglio comunale di Vittoria. Una seduta su questo tema è stata convocata per il prossimo 9 novembre.

L’iniziativa è partita all’interno della Commissione servizi sociali, cultura, scuola e sport, su proposta del presidente della commissione, Fabio Prelati. Erano presenti i consiglieri comunali Giovanna Biondo, Monia Cannata, Ketty Gravina, Sara Siggia, Valeria Zorzi e Nello Dieli. C’erano anche l’assessore alle problematiche sanitarie Francesca Corbino e il consulente gratuito Filippo Tuttobene.

Le carenze sanitarie a Vittoria e Scoglitti

Numerosi i problemi che sono stati individuati e che riguardano – ad un tempo – la città di Vittoria e la frazione di Scoglitti, ma anche gli altri due comuni del distretto sanitario, Comiso e Acate: il fenomeno delle lunghe liste d’attesa, la presenza di una sola TAC per gli esami programmati e quelli d’urgenza, la carenza di personale nel Pronto Soccorso con solo quattro medici di ruolo, la chiusura della farmacia territoriale per i presìdi sanitari e oncologici, il servizio di fisioterapia e di riabilitazione non attivo da tempo, i locali cui ospitare gli otto posti per la rianimazione in attesa di collaudo, la presenza dell’infermiere a bordo nell’ambulanza 118 Sues di Scoglitti, l’insufficiente numero di operatori all’ufficio ticket dell’ospedale con lunghe file d’attesa per gli utenti, la carenza di posti auto presso il Guzzardi con l’area preposta ancora non accessibile, la mancanza di un’area di elisoccorso accanto all’ospedale, le sale operatorie e le attrezzature mediche insufficienti e obsolete.

Inoltre, a Vittoria, è stato chiuso uno dei due consultori e manca la postazione del 118 nella sede adiacente la guardia medica di via Garibaldi.

Il tema sarà affrontato in una prossima seduta del consiglio comunale, già fissata per il 9 novembre dalla presidente Concetta Fiore. Saranno invitati anche i parlamentari nazionali e regionali della provincia.

Approvati i debiti fuori bilancio

Il consiglio ha approvato anche alcuni debiti fuori bilancio.

Poi è stato eletto un componente della commissione elettorale comunale: al posto di Giacomo Romano, che si era dimesso, è stato eletto salvatore Artini. Entrambi sono del neonato gruppo politico Mpa.

Inoltre sono stati eletti due componenti della Commissione provinciale che dovrà vagliare le domande per i giudici popolari. Bisognava individuare un componente della maggioranza e uno dell’opposizione. Per l’ex maggioranza è stato individuato Giuseppe Cannizzo, per l’opposizione è stata indicata Valentina Argentino, che ha avuto 14 voti, convogliando su di se anche i suffragi dei consiglieri della ex maggioranza che ha quasi un anno non sostengono più l’amministrazione Aiello.