Sangiovanni canta e fa diventare Ragusa come Malibù in una piazza strapiena. GUARDA I VIDEO

Grande emozione in piazza Libertà con Sangiovanni ieri sera in un concerto straordinario, strapieno di emozioni e con un pubblico quasi da stadio. E’ andato benissimo l’appuntamento promosso per la stagione estiva del Comune di Ragusa e che ha visto il beniamino dei giovani, due anni fa concorrente bravissimo di Amici, cantare e spendersi il più possibile per un pubblico fatto da giovani e giovanissimi ma anche da genitori che, con la scusa di accompagnare i propri figli, si sono divertiti e anche loro hanno cantato a squarciagola. Il pubblico si esalta quando “Sangio” canta i suoi successi, come “Lady” o ancora “Farfalle” portata a Sanremo o ancora “Malibù”, tanto per fare qualche esempio (potete ascoltare questi brani nei video alla fine di questo articolo).

E del resto la scrittura di Sangiovanni è davvero molto interessante, le canzoni orecchiabili entrano facilmente nella mente e trattano argomenti interessanti da vita vissuta nonostante la giovane età del cantautore. La serata è stata promossa dalla GG Entertainment di Giovanni Gambuzza e con il sostegno del Comune di Ragusa – Assessorato agli Spettacoli, guidato da Ciccio Barone. Una serata andata alla perfezione, senza sbavature, con la voglia di divertirsi da parte di tutti.

