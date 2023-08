San Giovanni Battista: festa e devozione a Ragusa. Dopo la santa messa ecco il programma per l’uscita

Oggi, a Ragusa, la città si unisce in una celebrazione di devozione e festa in onore di San Giovanni Battista, il copatrono della città e patrono della diocesi. L’atmosfera è elettrizzante, carica di spiritualità e tradizione, poiché la solenne processione del patrono attraverserà le strade principali della città, portando insieme i fedeli e le autorità locali in un gesto di profonda fede e unità.

Ieri sera piazza San Giovanni è stata animata dal partecipato concerto degli Zero Assoluto. La giornata odierna è iniziata con la Cattedrale aperta fin dalle prime luci dell’alba, un invito a tutti i fedeli a entrare e meditare in silenzio. Il simulacro vecchio di San Giovanni è esposto nel giardino di Corso Vittorio Veneto, dove i devoti possono accendere torce come segno di devozione. L’accesso alla Cattedrale è possibile attraverso i portoni laterali di Corso Italia e Corso Vittorio Veneto, creando un flusso costante di persone che arrivano per partecipare alle celebrazioni.

L’intera giornata è scandita da momenti di preghiera e celebrazione liturgica. Le messe e le celebrazioni eucaristiche si susseguono, guidate da sacerdoti e dignitari religiosi che offrono la loro guida spirituale ai fedeli. Il suono festoso delle campane e i colpi di cannone segnano i momenti salienti della giornata, creando un’atmosfera solenne e reverenziale. Stamani anche la messa principale officiata dal vescovo.

Alle 18:30, la città si prepara per il momento più atteso: la solenne processione di San Giovanni Battista. La processione è guidata dall’Arca Santa, seguita dai fedeli che portano ceri votivi e dai corpi bandistici locali che riempiono l’aria di melodie festose. Poi, l’attenzione si sposta al simulacro del patrono, accolto dal suono festoso delle campane, dallo sparo dei fuochi d’artificio e dalle melodie coinvolgenti dei corpi bandistici. La processione segue un percorso ben definito attraverso le vie principali della città, culminando in Piazza San Giovanni, dove il vescovo e le autorità locali accolgono il simulacro per il rientro.

Quest’anno, il momento di saluto è reso ancora più spettacolare da un videomapping sulla facciata della Cattedrale, creato dalla ditta MoSe Modern Sensation. La facciata prenderà vita con luci e immagini, aggiungendo un tocco moderno a questa tradizione secolare. Il simulacro viene quindi portato nella Cattedrale, accompagnato da uno spettacolo pirotecnico che illumina il cielo notturno.

Infine uno spettacolo di fuochi d’artificio sul ponte San Vito, per un finale memorabile per questa giornata di festa e devozione.

La festa di San Giovanni Battista a Ragusa è molto più di un semplice evento religioso. È un momento in cui la comunità si riunisce per onorare il suo patrono, celebrare la sua storia e tradizione, e creare nuovi ricordi da custodire. Le processioni, le messe, i suoni e le luci si fondono in un’esperienza coinvolgente che unisce il sacro e il profano, il tradizionale e il moderno.