San Giorgio a Modica: il programma delle celebrazioni liturgiche

Dopo la proclamazione ufficiale del nuovo consiglio direttivo dell’associazione cattolica portatori di San Giorgio per il triennio 2023-2026, la cui presidenza è stata attribuita a Simone Lucifora, e dopo la benedizione dei soci per il decimo anniversario della fondazione, entrano nel vivo i festeggiamenti in onore del martire cavaliere, patrono della città di Modica. Domani è il giorno della festa liturgica.

IL PROGRAMMA

Alle 8 lo sparo di colpi a cannone; alle 9,30 ci sarà la messa presieduta da padre Giuseppe Stella, arciprete parroco della chiesa Madre di San Pietro apostolo a Modica, alle 12 la messa presieduta dal preposto parroco, il sacerdote Michele Fidone. Alle 18, poi, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Noto, mons. Salvatore Rumeo. Seguirà la processione dei piccoli portatori con la riproduzione ridotta del simulacro di San Giorgio. Questo l’itinerario: corso San Giorgio, corso Crispi, piazza Santa Teresa, corso Regina Elena, corso Regina Margherita, passo Garaffa, corso Crispi, corso San Giorgio e rientro al duomo. Mercoledì, invece, alle 19, ci sarà la santa messa presieduta da padre Armando Fidone e animata dalla comunità parrocchiale di San Massimiliano Kolbe in Modica. Giovedì, alle 19, la santa messa e liturgia battesimale presieduta dal preposto parroco, il sacerdote Michele Fidone.

© Riproduzione riservata