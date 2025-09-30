Dal 6 al 10 ottobre 2025, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre), l’ASP di Ragusa lancia la Settimana per la Salute Psicologica, un ricco calendario di eventi gratuiti dedicati al benessere interiore e alla prevenzione dei disturbi psicologici. L’iniziativa è organizzata dall’Unità Operativa Complessa di Psicologia, diretta dal dott. Antonio Roberto […]
Sampieri ricorda le vittime del tragico sbarco del 2013: una cerimonia in memoria dei 13 giovani eritrei
30 Set 2025 15:52
Una cerimonia semplice e toccante si è svolta questa mattina al moletto di Sampieri, in ricordo dei 13 giovani eritrei morti nello sbarco del 30 settembre 2013. Davanti a 13 vasi di sabbia, ciascuno con una candela accesa, la comunità ha reso omaggio a quelle vite spezzate dodici anni fa dal mare.
Alla commemorazione erano presenti il sindaco Mario Marino, i sacerdoti don Franco Cataldi e don Giuseppe Agosta, che insieme a don Nello Garofalo hanno guidato un momento di raccoglimento e preghiera.
Il sindaco e padre Agosta hanno deposto due mazzi di fiori alla fine del moletto, affacciato sul Mediterraneo, con un pensiero rivolto a chi ha perso la vita durante quel viaggio della speranza. Un gesto simbolico, accompagnato dalla preghiera che il mare diventi sempre più mare di accoglienza e non di rifiuto, come hanno sottolineato i presenti.
La comunità di Sampieri continua così a mantenere viva la memoria di una tragedia che segnò profondamente non solo il litorale sciclitano, ma tutta la provincia di Ragusa, ricordando al tempo stesso il valore universale della solidarietà e dell’accoglienza.
© Riproduzione riservata