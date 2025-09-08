Un calendario fitto che toccherà, di tappa in tappa, le realtà sanitarie siciliane per mettere un punto fermo sulle liste di attesa. La Regione, proprio con questa finalità, ha composto una “squadra” di otto professionisti, fra medici e dirigenti, che dovranno ispezionare gli ospedali, individuare carenze, accertare check list ed alla fine redigere un report […]
Sampieri, cala il sipario su “Autori & Libri”: Nicolò Carnimeo chiude la settima edizione con La nave di fuoco
08 Set 2025 15:27
Si è conclusa con un grande successo di pubblico la settima stagione di “Autori & Libri, conversando a Sampieri”, rassegna letteraria che anche quest’anno ha registrato numeri record e un alto livello qualitativo di presenze e dibattiti.
La chiusura è stata affidata a Nicolò Carnimeo, docente universitario a Bari di diritto della navigazione, che ha presentato il suo romanzo storico “La nave di fuoco”. L’opera racconta la vita di Francesco Caracciolo, “l’ammiraglio che donò il caffè a Napoli”, l’unico a mettere sotto scacco la flotta inglese guidata da Horatio Nelson.
Il caffè, il mare e la storia
Dialogando con lo scrittore Nicola Colombo, Carnimeo ha trasportato il pubblico tra Napoli, capitale del Regno dei Borbone, e Algeri, narrando un’avventura giovanile che cambiò per sempre la vita di Caracciolo e il destino della sua città. Protagonista simbolico del racconto è il caffè, nella migliore miscela che la storia ricordi, filo conduttore di incontri, scambi e culture.
Tra letteratura e attualità
La serata ha offerto anche spunti di riflessione sulla contemporaneità: parlando di commerci e traffici marittimi, si è toccato il tema della crisi nella striscia di Gaza, con i suoi riflessi internazionali e le drammatiche implicazioni umanitarie.
Un’edizione da record
«Gli eventi di quest’anno – ha dichiarato Marco Sammito, direttore artistico – hanno segnato un record di presenze e la conferma della bontà del progetto culturale. Cultura per noi significa crescita della conoscenza e dei saperi, non strumento di fini secondari».
Sammito ha voluto ringraziare il pubblico, gli sponsor pubblici e privati, i collaboratori – tra cui Mattia Cicero – e l’associazione culturale “Donna Lidda” presieduta da Daniele Manenti, oltre a Giorgio Vindigni che ha messo a disposizione gli spazi del Pata Pata, location simbolo dell’evento.
