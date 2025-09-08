Sampieri, cala il sipario su “Autori & Libri”: Nicolò Carnimeo chiude la settima edizione con La nave di fuoco

Si è conclusa con un grande successo di pubblico la settima stagione di “Autori & Libri, conversando a Sampieri”, rassegna letteraria che anche quest’anno ha registrato numeri record e un alto livello qualitativo di presenze e dibattiti.

La chiusura è stata affidata a Nicolò Carnimeo, docente universitario a Bari di diritto della navigazione, che ha presentato il suo romanzo storico “La nave di fuoco”. L’opera racconta la vita di Francesco Caracciolo, “l’ammiraglio che donò il caffè a Napoli”, l’unico a mettere sotto scacco la flotta inglese guidata da Horatio Nelson.

Il caffè, il mare e la storia

Dialogando con lo scrittore Nicola Colombo, Carnimeo ha trasportato il pubblico tra Napoli, capitale del Regno dei Borbone, e Algeri, narrando un’avventura giovanile che cambiò per sempre la vita di Caracciolo e il destino della sua città. Protagonista simbolico del racconto è il caffè, nella migliore miscela che la storia ricordi, filo conduttore di incontri, scambi e culture.

Tra letteratura e attualità

La serata ha offerto anche spunti di riflessione sulla contemporaneità: parlando di commerci e traffici marittimi, si è toccato il tema della crisi nella striscia di Gaza, con i suoi riflessi internazionali e le drammatiche implicazioni umanitarie.

Un’edizione da record

«Gli eventi di quest’anno – ha dichiarato Marco Sammito, direttore artistico – hanno segnato un record di presenze e la conferma della bontà del progetto culturale. Cultura per noi significa crescita della conoscenza e dei saperi, non strumento di fini secondari».

Sammito ha voluto ringraziare il pubblico, gli sponsor pubblici e privati, i collaboratori – tra cui Mattia Cicero – e l’associazione culturale “Donna Lidda” presieduta da Daniele Manenti, oltre a Giorgio Vindigni che ha messo a disposizione gli spazi del Pata Pata, location simbolo dell’evento.

