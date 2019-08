Autori & Libri, Conversando a Sampieri - Ragusa Oggi

Autori & Libri, Conversando a Sampieri

Maurizio Crosetti con il suo “Il suo nome è Fausto Coppi” ha aperto giovedì pomeriggio al PataPata di Sampieri la rassegna letteraria estiva “Autori & Libri, conversando a Sampieri”, nella storica area destinata ad auditorium en plein air, tra cielo e mare.

L’opera di Maurizio Crosetti, prima firma del quotidiano “La Repubblica”, che ha conversato con il giornalista Salvatore Cannata, direttore di Video Regione, ha appassionato il pubblico presente, trattandosi di un libro a più voci.

Testimonianza che hanno parlato del campionissimo, morto di malaria a soli quarant’anni, rivelandolo in tutta la sua umanità con i trionfi ( vinse cinque Giri d’Italia, il primo a soli venti anni, due Tour de France, tre Milano Sanremo, cinque Giri della Lombardia, campione del mondo su strada per professionisti e recordman della velocità su pista), i tonfi, gli amori (sposato con una figlia, si innamora di Giulia Occhini la “Dama Bianca” dando vita ad uno scandalo finito in tribunale ed entrambi condannati per adulterio), i gregari, gli amici (il primo su tutti il grandissimo Gino Bartali, suo competitor di mille battaglie) il mitico massaggiatore, Biagio Cavanna, cieco e sifilitico che intuì per primo il talento dell’”Airone”.

Un’opera non di sport, ma sulla società e del costume dell’Italia del Dopoguerra narrata con un esercizio di scrittura che solo una penna brillante come quella di Maurizio Crosetti poteva garantire.