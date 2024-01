Salvato dagli operatori del 118 mentre aveva un infarto. Il ringraziamento della famiglia di Carmelo Figura

“Mi avete salvato la vita, non lo dimenticherò mai”… Con queste parole emozionate, Carmelo Figura ha espresso la sua gratitudine ai soccorritori della Seus che hanno risposto con successo a una chiamata di emergenza durante la notte di Capodanno ad Ispica, affrontando un codice rosso. Durante il tradizionale cenone con i familiari, Carmelo è stato colpito da un arresto cardiaco, richiedendo un pronto intervento dal 118 e la tempestiva risposta degli operatori della postazione “Romeo India 3”.

Angela Lauretta e Carmelo Massimo Ventura, i coraggiosi soccorritori, hanno ricevuto un encomio ufficiale dal presidente della Seus, Riccardo Castro. Il presidente ha sottolineato la loro notevole professionalità, lodando il loro contributo nel salvare un’altra vita e rendendo orgogliosa l’intera comunità dei soccorritori e delle Centrali operative del 118 e del “NUE 112”. Castro ha consegnato a Carmelo Figura un “Crest” del 118 come simbolo del riconoscimento per il miracoloso intervento di salvataggio.

L’incontro presso il Cannizzaro di Catania è stato l’occasione per Michele Rizza, zio di Carmelo Figura, di scrivere una commovente lettera al presidente della Seus, elogiando i soccorritori che hanno svolto un ruolo cruciale nel salvataggio della vita del nipote. Rizza ha espresso profondi ringraziamenti e attestati di riconoscenza da parte sua e di tutta la famiglia. Ha raccontato come Angela Lauretta e Carmelo Massimo Ventura siano giunti sulla scena solo tre minuti dopo la chiamata al 118, conducendo con competenza le manovre necessarie, inclusi il massaggio cardiaco e l’utilizzo del defibrillatore. La loro lucidità e abilità hanno gestito con successo la drammatica situazione.

Successivamente, un’ambulanza proveniente da Pozzallo con un medico a bordo ha preso in carico Carmelo Figura, accompagnandolo all’Emodinamica dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Dopo i primi accertamenti, è stato ricoverato in Terapia Intensiva per l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo permanente.

Lo zio del paziente ha evidenziato che anche i medici dell’ospedale hanno elogiato il soccorso salvavita effettuato dal 118. Nella sua lettera, ha sottolineato l’importanza di portare all’attenzione pubblica le gesta eroiche del personale sanitario, elogiando chi fa bene il proprio lavoro e salvando vite. Angela Lauretta è stata descritta come esperta, competente e preparata, mentre Carmelo Massimo Ventura ha svolto con successo le manovre principali di primo soccorso. Rizza ha concluso la sua lettera con un caloroso ringraziamento per l’umanità, la diligenza e l’alto senso del dovere dimostrati dai soccorritori, estendendo la gratitudine all’intera equipe dell’ambulanza medicalizzata e al medico che ha tenuto sotto controllo la situazione fino all’arrivo in ospedale.