Salvati due bambini dal pericolo di annegamento a Scoglitti. I bagnanti si improvvisano bagnini

Un pomeriggio di spiaggia e divertimento si è trasformato in un momento di paura quando due bambini di 6 e 7 anni sono stati salvati da un annegamento imminente. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 di ieri nelle acque adiacenti al porto di Scoglitti, ma grazie all’intervento rapido e coraggioso di bagnanti e persone di passaggio, la tragedia è stata evitata.

Mentre i due piccoli stavano nuotando nel mare vicino al porto, hanno iniziato ad avere difficoltà e si sono trovati in una situazione di pericolo. Fortunatamente, un gruppo di volontari si è rapidamente formato, creando un cordone umano per raggiungere i bambini in difficoltà e portarli in salvo. L’immediata reazione dei presenti ha dimostrato l’importanza della solidarietà e dell’attenzione verso gli altri nelle situazioni di emergenza.

Provvidenziale l’intervento dei volontari

I volontari hanno consegnato i bambini a due ambulanze del servizio sanitario 118 che erano state allertate in anticipo dai soccorritori. Nonostante l’incidente, le prime notizie provenienti dal servizio di emergenza indicano che i due piccoli non sono in pericolo di vita, offrendo un sollievo immenso a familiari e a tutti coloro che si sono mobilitati per salvarli.

L’episodio di Scoglitti è un potente richiamo all’importanza della sicurezza e della sorveglianza costante, soprattutto quando si tratta di bambini in prossimità dell’acqua. È fondamentale che i genitori, gli adulti responsabili e i bagnanti siano consapevoli dei potenziali rischi e adottino tutte le misure necessarie per prevenire incidenti di questo genere.