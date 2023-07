Sale su grattacielo per selfie: influencer perde vita precipitando

Tragedia a Hong Kong: l’acrobata francese “Remi Enigma” perde la vita durante un tentativo di scattare una foto mozzafiato da condividere sul suo account Instagram.

Remi Lucidi, un giovane influencer di 30 anni, stava cercando di immortalare un selfie spettacolare dal 68° piano della Tregunter Tower, uno dei grattacieli più alti del mondo, situato nell’esclusiva zona di Mid-Levels a Hong Kong. La torre residenziale, con i suoi impressionanti 721 piedi di altezza, è diventata la cornice di un evento che si è trasformato in una tragedia.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la giornata sembrava promettente per l’acrobata, che ha affascinato migliaia di seguaci sui social media grazie alle sue incredibili gesta e acrobazie. Tuttavia, l’impensabile è successo mentre cercava di scattare una foto mozzafiato per i suoi fan. In circostanze ancora sconosciute, Remi ha perso l’equilibrio e è caduto nel vuoto.

Sul web, “Remi Enigma” era diventato noto per le sue prodezze acrobatiche e le foto mozzafiato scattate da luoghi pericolosi e insoliti. Mentre le sue imprese gli avevano conferito un seguito numeroso e appassionato, il prezzo pagato per ottenere l’attenzione online è stato terribilmente alto.

L’incidente è stato notato da una cameriera, che ha visto l’uomo bussare alle finestre dell’attico per chiedere aiuto, ma purtroppo i soccorsi non sono arrivati in tempo per salvarlo.