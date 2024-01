Saldi invernali, le previsioni: spenderemo circa 120 euro a persona

Il periodo dei saldi invernali in Sicilia è previsto attirare poco più di 800.000 famiglie, con una spesa media per persona di circa 120 euro, portando ad un giro d’affari previsto di circa 250 milioni di euro, secondo le stime dell’ufficio studi di Confcommercio per l’isola.

Il presidente regionale di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, ha sottolineato un aumento degli acquisti in periodo natalizio intorno al 4% su base congiunturale rispetto all’anno precedente, indicando un auspicio di buoni risultati anche per l’inizio del 2024, soprattutto nelle grandi città siciliane.

LE DIFFICOLTA’

Nonostante le difficoltà economiche attuali, caratterizzate da aumenti delle bollette, sembra persistere un sentimento di fiducia tra i consumatori, con un miglioramento delle aspettative in tutti i settori. Confcommercio sta cercando di comprendere come potenziare ulteriormente lo shopping nei centri storici attraverso politiche di rilancio adeguate.

Secondo i dati, oltre la metà dei consumatori (52%) che effettueranno acquisti durante i saldi invernali visiteranno i negozi di fiducia, seguiti dal canale online (40%). Questo suggerisce la necessità di indirizzare le strategie di crescita futura.

Tra le motivazioni per non partecipare ai saldi invernali, più della metà dei consumatori siciliani che non acquisteranno lo faranno per risparmiare, mentre circa il 40% afferma che non sarà in grado di farlo a causa di una condizione economica peggiore.

Abbigliamento (42%) e calzature (36%) risultano essere le categorie più popolari tra coloro che parteciperanno ai saldi invernali in Sicilia. Tuttavia, c’è stata una diminuzione delle intenzioni di acquisto di calzature rispetto all’anno precedente (-2%).