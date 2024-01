Saldi iniziati, i commercianti ci sperano. Secondo le stime nel Ragusano il 66,8% dei consumatori acquisterà

Alcuni dati dell’indagine realizzata da Confcommercio in collaborazione con Format Research riguardano anche la provincia di Ragusa. Sulla scorta di queste indicazioni, emerge che il 66,8% dei consumatori acquisterà durante i saldi. Tra chi non approfitterà dei saldi, uno su due lo farà per risparmiare e uno su tre per il peggioramento della propria situazione economica. In quest’ultimo caso, tendenza allineata a quello che sta accadendo a livello nazionale.

Per quanto, invece, riguarda altri aspetti, i capi di abbigliamento (92,2%) e calzature (85,3%) si confermano in cima alle preferenze, seguiti dagli accessori (42%), mentre pelletteria e articoli di valigeria registreranno i maggiori incrementi rispetto allo scorso anno (+8,1 punti percentuali). L’80% dei consumatori della provincia di Ragusa destinerà un budget di spesa inferiore ai 200 euro, sostanzialmente in linea con lo scorso anno. I negozi di fiducia si confermano il canale di acquisto preferito (49,4%) seguiti dall’online (36,5%).

Quanto alle imprese del commercio al dettaglio, circa il 66% ritiene che il numero dei clienti che entreranno in negozio per i saldi sarà simile allo scorso anno, mentre il 19,4% prevede una presenza minore di clienti soprattutto per motivi di risparmio. Per incrementare il proprio business, il 69% delle imprese ha realizzato campagne di vendita sui social e il 31% attività di e-mail marketing; i network più utilizzati per attività di business sono Facebook (94%) e Instagram (80%).

“Sono dati – sottolinea il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – che confermano lo stato di salute della nostra realtà. Dati che, con qualche differenza, si allineano al ribasso rispetto alle percentuali nazionali. Stiamo cercando di capire in che modo questa stagione dei saldi invernali potrà costituire un valore aggiunto per la ripresa dell’economia locale e per la valorizzazione dei negozi di vicinato”.