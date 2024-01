Saldi: in Sicilia iniziano il 5 gennaio. Abbigliamento e scarpe gli articoli che saranno maggiormente acquistati

In Sicilia i saldi invernali inizieranno il 5 gennaio 2024, come in gran parte delle regioni italiane (ad eccezione della Valle d’Aosta, dove iniziano oggi, 3 gennaio). La data è stata definita dall’accordo tra le Regioni sull’individuazione dell’inizio delle vendite di fine stagione. Secondo il decreto firmato dall’assessore regionale alle attività produttive Edy Tamajo, i saldi invernali in Sicilia termineranno il 15 marzo 2024.

LE REGOLE DEI SALDI

Questo periodo di sconti riguarderà la vendita di prodotti stagionali a prezzi scontati, mentre i negozi della regione potranno svolgere vendite promozionali in qualsiasi momento dell’anno. Per assicurare un acquisto sicuro durante i saldi, la Federazione Moda Italia-Confcommercio ha stabilito alcune regole fondamentali riguardo ai cambi, ai pagamenti e all’indicazione dei prezzi dei prodotti.

Durante i saldi, i prodotti devono essere scontati tra il 30% e il 70%, e i negozi devono indicare chiaramente il prezzo originale, lo sconto applicato e il prezzo finale sui cartellini dei prodotti in vendita. La possibilità di cambiare un prodotto acquistato in saldo dipende dalla politica del negoziante, sebbene ci siano eccezioni per i prodotti danneggiati o non conformi. È possibile pagare i prodotti sia in contanti che con carta di credito, con l’obbligo di accettare quest’ultima per favorire i pagamenti senza contanti.

LE PREVISIONI D’ACQUISTO

Secondo i dati forniti da ConfCommercio, sarà il 67,9% coloro che sono intenzionati ad effettuare acquisti durante i saldi invernali. Un dato pressoché stabile (-1,1%) rispetto allo scorso anno.

Oltre il 52% dei consumatori che non effettueranno acquisti durante i saldi invernali, invece, lo farà per risparmiare, mentre circa il 38% non acquisterà a saldo a causa di un peggioramento della propria condizione economica.

I capi di abbigliamento (94,4%) e le calzature (85,1%) sono in cima alle preferenze espresse da quanti si dicono intenzionati a fare acquisti ai saldi invernali, tuttavia, coloro che acquisteranno calzature sono in diminuzione rispetto allo scorso anno (-1,5%).

Interessante è notare come il 44,9% dei consumatori è in attesa dei saldi invernali per acquistare articoli ai quali stava pensando da tempo, dato stabile rispetto allo scorso anno (+0,3), mentre il 71,2% dei consumatori utilizzeranno i saldi per l’acquisto di qualsiasi articolo, ovvero indipendentemente dalla marca.

Oltre il 98% dei consumatori destinerà un budget di spesa fino a 300 euro per gli acquisti in occasione dei saldi invernali 2024. Si stima un budget medio pari a 168 euro a persona. Il dato è simile a quello dello scorso anno. La quota di consumatori che spenderà una cifra superiore allo scorso anno è pari al 21,9%, dato in diminuzione rispetto allo scorso anno (-4,8 punti percentuali).

Oltre la metà di coloro che faranno acquisti in occasione dei prossimi saldi invernali si recherà presso i negozi di fiducia. Segue il canale online con il 40% delle preferenze.