Saldi? In provincia di Ragusa saranno circa 80 mila le famiglie che rispetteranno la “tradizione”

Otto cittadini su dieci della provincia di Ragusa, vale a dire poco più di 80mila famiglie, rispetteranno la “tradizione” e si dedicheranno agli acquisti destinando un budget di spesa complessivo fino a 250 euro, contro i 240 dell’anno scorso.

Questa la fotografia dell’ufficio studi Confcommercio, riferita nello specifico all’area iblea, secondo cui per oltre l’82% dei consumatori i saldi sono un modo per rinnovare il guardaroba facendo magari qualche affare. Il 61% circa delle imprese del commercio al dettaglio ritiene che il numero dei clienti che entreranno in negozio per i saldi non sarà molto diverso da quello dello scorso anno. Tra gli articoli più richiesti l’abbigliamento (92,8%) resta in testa alle preferenze e subito dopo, come conferma che arriva anche questa dallo scorso anno, le calzature (82,1%).



Continuano a fare registrare incrementi, rispettando il trend dello stesso periodo di un anno fa, gli articoli sportivi e gli accessori, rispettivamente +7,9% e +5,9%. Tra i canali di acquisto, i negozi di fiducia si confermano al primo posto per la metà dei consumatori, mentre l’online viene scelto dal 44% (+2 rispetto all’anno scorso) e prevalentemente per l’acquisto di articoli di moda. Chi non acquista in saldo (quasi il 40%), lo farà per risparmiare, mentre tra coloro che faranno acquisti aumenta la quota di chi spenderà un poco di più rispetto allo scorso anno (+4,1%)”. La quasi totalità di coloro che hanno acquistato a saldo giudica positivamente la qualità (92,7%) e la varietà (81,5%) dei prodotti posti in vendita.