Sagra della testa di turco a Scicli. Consegnati gli attestati agli studenti dell’indirizzo alberghiero del “Cataudella”

La loro partecipazione era stata un successo. In occasione della Sagra della testa di turco che si è tenuta nell’ultima edizione della festa della Madonna delle Milizie, gli studenti dell’indirizzo alberghiero dell’Istituto di Istruzione superiore “Quintino Cataudella” hanno partecipato con l’entusiasmo tipico delle prime esperienze. Apprezzati nell’attenta preparazione del dolce tipico sciclitano, ieri hanno ricevuto gli attestati di partecipazione. “Per il nostro Istituto scolastico è stato un grande giorno – commenta il dirigente scolastico Enzo Giannone – un giorno pieno di soddisfazioni per i nostri alunni dell’ Alberghiero IPSSEOA. Grazie al Maestro pasticcere Andrea Giannone, titolare dell’omonima pasticceria, la collaborazione degli studenti all’evento gastronomico-dolciario è stata apprezzata in pieno. Infatti proprio Andrea Giannone ha voluto onorare la nostra collaborazione alla Sagra della Testa di Turco consegnando gli attestati agli alunni”.

La Sagra della Testa di Turco di Scicli – Edizione 2023, che si è tenuta nello scorso mese di giugno in occasione dei festeggiamenti esterni della co-patrona della città Maria SS. Delle Milizie, è stata caratterizzata da un’amicizia enogastronomica con l’analoga sagra che si tiene nel cuore della Sicilia, a Castelbuono, dove si produce un altrettanto tipico dolce dallo stesso nome. L’evento è stato un successo con la promozione, indiscussa, del dolce tipico sciclitano e di quello di Castelbuono presentato dai famosi pasticceri Fiasconaro. C’è grande attesa per la prossima edizione nella speranza che si possa fare rete per un piano concreto di valorizzazione del territorio e dei prodotti locali. Magari con la partecipazione degli studenti dell’indirizzo alberghiero del “Quintino Cataudella”, istituto scolastico superiore sempre pronto a spendersi per la crescita dei giovani e per la promozioen del territorio.

