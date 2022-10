S4Forum: il ruolo delle imprese nella formazione dei giovani talenti di Skills for the Future

L’obiettivo da perseguire è mettere a fianco scuola e imprese per favorire l’innovazione e la sostenibilità del settore agroalimentare attraverso la formazione di nuovi talenti.

La seconda edizione di S4Forum, uno dei più importanti appuntamenti del programma eu-ropeo di “Skills for the Future” (S4F), si svolgerà il 28 ottobre alle 15:30 al Centro Com-merciale e Culturale di Ragusa in via Matteotti, 61.



S4F è un percorso educativo proposto e sostenuto da EIT Food (European Institute of Technology per il settore agroalimentare) e implementato da Junior Achievement Italia (JA Italia), allo scopo di aiutare ad integrare l’istruzione all’imprenditoria giovanile negli istituti superiori (licei, tecnici e professionali) attraverso la creazione di una mini-company che ha come scopo risolvere le sfide del sistema agroalimentare. S4F punta a sensibilizzare e a pre-parare i futuri talenti all’economia sostenibile e circolare del sistema agroalimentare, settore che solo in Sicilia rappresenta il 20% dell’intera nazione.



“La scuola – ha dichiarato Mario Roccaro, responsabile EIT Food del programma – gioca un ruolo importantissimo nel trasferimento dei valori fondamentali per il futuro della nostra esi-stenza, attraverso la formazione di talenti. Le imprese agroalimentari rivestono un ruolo sem-pre più importante nel superamento delle sfide che la collettività deve affrontare oggi e che ab-bracciano, tra le altre cose, l’emergenza climatica, l’aumento della popolazione e l’utilizzo non sempre razionale delle risorse naturali. Inoltre, la responsabilità sociale sta diventando sempre più una nota distintiva delle aziende moderne e conduce alla scelta di prodotti e servizi offerti da parte dei consumatori.

Queste aziende necessitano di talenti per avviare una trasformazione, non più rinviabile, verso un sistema agro-alimentare sostenibile”.

Il forum si svolgerà sia in presenza che online, ed è rivolto a imprenditori e operatori dell’agroalimentare, dirigenti scolastici, insegnanti, e rappresenti delle istituzioni locali, re-gionali e nazionali.