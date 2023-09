Rubavano nelle case di Marina di Ragusa e hanno tentato di forzare un ristorante. Denunciati due vittoriesi

Avevano commesso alcuni furti a Marina di Ragusa ma sono stati beccati. I carabinieri hanno denunciato due vittoriesi di 28 e 23 anni accusati di furto in abitazione e tentato furto in un esercizio commerciale.

I FURTI

I fatti risalgono alla notte del 8 agosto, quando i due vittoriesi sono entrati in due abitazioni di Marina di Ragusa. Dalla prima casa hanno rubato una mountain bike, mentre dalla seconda un monopattino elettrico. Successivamente, si sono spostati nel centro della località vicino a un noto ristorante, dove hanno tentato invano di forzare la porta d’ingresso per entrare all’interno.

LE INDAGINI

Le denunce presentate dai proprietari delle abitazioni e del ristorante hanno permesso ai Carabinieri di Marina di avviare le indagini. Grazie all’analisi delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza nelle zone delle abitazioni colpite e del ristorante, i militari sono riusciti a individuare e identificare i responsabili e a collegare i tre episodi tra loro.

La coppia è stata deferita all’Autorità giudiziaria per i reati di furto continuato in abitazione in concorso e tentato furto aggravato.