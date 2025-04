Ruba un furgone e sperona un’auto durante la fuga: a Ragusa arrestato 33enne pluripregiudicato

Un inseguimento rocambolesco tra Ragusa e Marina si è concluso con l’arresto di un pluripregiudicato 33enne vittoriese, già sottoposto all’obbligo di dimora, fermato dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Ragusa con le accuse di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata.

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando un imprenditore ragusano ha temporaneamente lasciato in sosta il proprio furgone da lavoro. Un giovane, notando il mezzo incustodito, lo ha rubato dandosi alla fuga alla guida del veicolo.



Il proprietario, insieme a un amico, ha tentato di inseguirlo con un’autovettura, ma il ladro, pur di garantirsi la fuga, ha speronato l’auto dei due inseguitori. La situazione si è aggravata ulteriormente quando l’uomo, intercettato dalle Volanti in direzione Modica, ha forzato un primo blocco stradale, continuando la sua fuga con una guida spericolata e incurante della sicurezza altrui.

L’inseguimento si è infine concluso lungo la strada per Marina di Ragusa, dove gli agenti, attuando una manovra di rallentamento del traffico, sono riusciti a bloccare il mezzo. L’uomo ha tentato una fuga a piedi ma è stato prontamente fermato e tratto in arresto.

Il 33enne, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Ragusa, è stato condotto presso la casa circondariale locale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

