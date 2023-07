Roy Paci: “Modica toda bellezza”. VIDEO e FOTO

Entusiasmante concerto di Roy Paci e degli Ottoni Animati che si è tenuto a Modica. Il concerto ha dato inizio alla stagione estiva “InTeatroAperto”, organizzata dalla Fondazione Teatro Garibaldi in collaborazione con il Comune di Modica e con il patrocinio dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, nonché dell’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo.

UNO SPETTACOLO ENTUSIASMANTE

L’atmosfera festosa nel cuore del centro storico di Modica è stata amplificata dalla partecipazione delle due bande cittadine, la banda musicale “Città di Modica Belluardo-Risadelli” e la Civica Filarmonica di Modica, che hanno diretto i maestri Corrado Civello e Sergio Battaglia rispettivamente. Il progetto musicale portato a Modica da Roy Paci, in collaborazione con gli Ottoni Animati, ha creato un mix unico e travolgente che unisce i suoni tipici della musica popolare siciliana con influenze folk internazionali. I musicisti hanno fatto scatenare il pubblico con la loro musica che fonde elementi siciliani con ritmi balkanici, arabici, indie e reggae.

Inoltre, durante la serata è stato festeggiato il 70º anniversario di Bibite Polara, l’azienda storica delle bevande dal gusto siciliano, nata a Modica nel 1953 e partner dell’evento. È stata proiettata in anteprima assoluta uno short film che celebra la “Vita di Sicilia”, un viaggio tra immagini e animazioni nei luoghi più suggestivi del Sud Est siciliano, con la regia di Giovanni Caccamo e le illustrazioni di Rosa Cerruto.

“InTeatroAperto” offre un cartellone fitto di eventi, tra cui i concerti di Stefano Bollani e Mario Biondi, spettacoli teatrali con compagnie locali e iniziative collaterali in diverse parti della città, come il festival letterario “Scenari” promosso dalla libreria Mondadori di Modica in sinergia con la Fondazione Teatro Garibaldi. Inoltre, la mostra fotografica “Cronache” di Alex Majoli è un’ulteriore attrazione per gli appassionati d’arte.