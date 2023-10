Rottamazione quater: a Comiso si proroga al 30 ottobre. Tutti d’accordo

Il consiglio comunale di Comiso ha approvato la proroga per la rottamazione quater. Ci sarà tempo fino al 30 ottobre per poter accedere alla possibilità di sanare la propria posizione debitoria e poter mettersi in regola con il pagamento delle tasse comunali.

Numerosi contribuenti infatti a Comiso non sono riusciti ad accedere alla rottamazione entro il termine fissato in precedenza, il 30 settembre.

L’amministrazione comunale ha portato ieri sera in aula il provvedimento di proroga, che era stato chiesto anche dai gruppi di opposizione. Il provvedimento è stato approvato all’unanimità da tutti i consiglieri presenti in aula, sia di maggioranza che di opposizione.

Un delegato di Area Riscossione sarà presente negli uffici del comune

“La riapertura dei termini– commenta il capogruppo di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo – comporterà la possibilità di adesione agli sgravi. Sarà possibile, in questo modo, un ricevimento settimanale presso l’ufficio tributi del Comune di Comiso con la presenza di un delegato di Area Riscossione”.

Salvo Liuzzo: “Chiediamo la revoca del servizio all’agenzia esterna”

Liuzzo ha anche espresso le proprie perplessità sulla scelta dell’amministrazione di affidare la riscossione ad un agente esterno all’ente. “Faremo sentire la nostra voce affinché si affidi lo stesso servizio agli uffici comunali, sicuramente più efficaci nella riscossione e più vicini alle istanze dei contribuenti”.