Rottamazione per i tributi locali al Comune di Scicli. E’ arrivato il pass del consiglio comunale.

di Pinella Drago – La proposta risaliva a due settimane fa con in calce la firma di tre consiglieri comunali, Giuseppe Puglisi e Giuseppe Riela della lista civica Libertà Popolare e di Lorenzo Bonincontro della lista SiAmo Scili. Nella seduta di ieri sera della civica assise è arrivato in aula il testo dell’atto di indirizzo sulla rottamazione quinques dei tributi comunali ed è stato ampiamente discusso raccogliendo su di sè, alla fine, ad un voto unanime da parte di tutti i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione. “Con esso si da mandato all’Amministrazione comunale di recepire quanto disposto in materia con l’ultima legge finanziaria dello Stato che consente ai comuni di attuare la rottamazione, anche per i tributi locali, facilitando così il percorso di regolarizzazione per i contribuenti che per vari motivi, anche e soprattutto di difficoltà finanziaria, non hanno potuto ottemperare ai loro doveri tributari nei tempi previsti – spiegano i tre consiglieri Giuseppe Puglisi, Lorenzo Bonincontro e Giuseppe Riela – siamo soddisfatti di aver ottenuto un consenso così ampio su un tema così importante. Con queste misure, vogliamo supportare i cittadini e garantire loro la possibilità di mettersi in regola senza ulteriori difficoltà, un segnale forte di maturità politica ed una scelta di buon senso in favore dei cittadini. Il nostro obiettivo è facilitare chi è in difficoltà a regolarizzare la propria posizione. Anche questo è inclusione sociale”. Il passaggio successivo è il recepimento dell’indirizzo dato dal consiglio comunale con la stesura del regolamento municipale che permetterà l’applicazione dei nuovi tempi per il pagamento dei tributi locali.

[image: image.png]



© Riproduzione riservata