Rosamaria Chiaramonte nuovo presidente di ConfCommercio sezione Ragusa

Rosamaria Chiaramonte è stata eletta come il nuovo presidente di Confcommercio sezione Ragusa, come annunciato dopo la prima riunione del direttivo che è stato eletto durante l’assemblea tenutasi il 25 ottobre. La nomina di Rosamaria Chiaramonte come presidente di Confcommercio sezione Ragusa è avvenuta all’unanimità durante il primo incontro del nuovo direttivo. Danilo Tomasi, il presidente uscente, è stato anch’esso eletto all’unanimità come vicepresidente sezionale.