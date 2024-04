Rivoluzione al Duomo di Ibla: Ciccio Sultano chiama a collaborare Riccardo Canella

Una piccola rivoluzione in casa Ciccio Sultano. Il celeberrimo chef bistellato del “Duomo” di Ragusa Ibla, ha chiamato a collaborare Riccardo Canella, chef, 39 anni, che ha alle spalle collaborazioni di un certo prestigio. La notizia è stata riportata dal giornale “Cronache di gusto”. E’ lo stesso Sultano a rivelare i nomi della sua squadra: Marco Corallo, chef senior che viene confermato, mentre come junior sous chef è stato scelto Gabriele Malerba. In sala, è Riccardo Andreoli a dar forma al servizio, affiancato dal nuovo sommelier Agustin Fagre.

Sultano annuncia nuove proposte anche per i suoi piatti. Le nuove proposte presentano abbinamenti di sapori innovativi, che promuovono non solo i migliori ingredienti dell’isola, reinventando e riscoprendo i sapori da tempo dimenticati. Ne sono un esempio il gelato al tartufo, preparato con una particolare varietà di funghi trovata durante la raccolta nei boschi locali, o il dessert, “Mi Sento Citrico”, il cui intenso carattere agrumato viene esaltato da essenze floreali tipiche dell’isola.

CHI E’ RICCARDO CANELLA

Canella, padovano di Mestrino, classe 1985, ha lavorato al fianco del suo capo-operazioni Ivan Centeleghe, che era anche capo-pasticciere di Gualtiero Marchesi agli inizi dell’avventura di Erbusco. A 19 anni la sua esperienza all’Albereta, al fianco di Fabrizio Molteni. A 23 anni, la svolta alle Calandre: 3 mesi da stagista più altri 3 mesi dagli Alajmo a Rubano. Nel 2022 diventa chef del ristorante Oro all’interno dello storico hotel Belmond Cipriani, a Venezia.

© Riproduzione riservata