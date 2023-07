Ritrovato vivo il pilota dell’anticendio. E’ di Monterosso Almo, il paese era in apprensione

La Sicilia ha vissuto momenti di apprensione e angoscia quando il pilota dell’elicottero antincendio “Falco 8” con cui si erano interrotti i contatti è stato ritrovato vivo nei pressi della Riserva di Pantalica. Gianfranco Gurrisi, figlio di monterossani, è il valoroso pilota che ha affrontato un’avaria del velivolo con coraggio e abilità, riuscendo a fare un atterraggio sicuro nonostante le difficoltà.

L’annuncio del ritrovamento e dello stato di salute del pilota è stato fatto dall’assessore regionale al Territorio, Elena Pagana, che ha espresso un senso di sollievo per la salvezza di Gurrisi. “L’importante è che sia vivo”, ha dichiarato l’assessore Pagana, evidenziando quanto sia fondamentale il valore e la dedizione degli operatori che lavorano in momenti critici come quelli legati agli incendi.

Le operazioni di ricerca e soccorso sono state coordinate dagli uomini del Corpo Forestale della Regione Siciliana, con a capo l’ispettore Filadelfo Brogna, che hanno lavorato instancabilmente per individuare e recuperare il pilota disperso. Grazie al loro impegno e alla tempestività delle azioni intraprese, Gurrisi è stato trovato e presto sarà accompagnato all’ospedale per ricevere le cure necessarie.