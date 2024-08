Ritrovato delfino spiaggiato alla riserva naturale del fiume Irminio

Un delfino morto è stato ritrovato ieri spiaggiato alla riserva naturale del fiume Irminio. Gli spiaggiamenti dei cetacei sono eventi tragici e complessi che suscitano grande preoccupazione tra scienziati, ambientalisti e il pubblico generale. Ogni anno circa 2000 cetacei si arenano sulle coste di tutto il mondo, e molti di questi non sopravvivono se non vengono soccorsi tempestivamente. Le cause degli spiaggiamenti sono varie e spesso controverse, comprendendo fattori naturali, comportamentali e ambientali.

Le cause sono tante e complesse

Le malattie e le infezioni rappresentano una delle cause principali degli spiaggiamenti. I cetacei possono essere affetti da virus specifici, come il virus del morbillo dei cetacei, che si trasmette attraverso il contatto fisico. Questi animali malati cercano spesso acque basse per riposare e respirare senza sforzo, ma ciò può portarli a spiaggiarsi.

Il comportamento gregario dei cetacei è un altro fattore significativo. Questi animali vivono e cacciano in gruppi e hanno forti legami sociali. Se un membro del gruppo è malato o disorientato, è probabile che gli altri lo seguano, anche in situazioni pericolose, portando allo spiaggiamento di più individui.

