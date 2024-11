Ritrovato anziano disperso a Ispica: un intervento sinergico tra Carabinieri, Vigili del Fuoco e volontari

iIndividuato il disperso, trovato riverso a terra ma vigile che si era allontanato ieri sera da casa perchè affetto da demenza senile. I soccorritori, composti da Vigili del Fuoco, volontari della Protezione Civile e personale della Croce Rossa Italiana di Ragusa, hanno fornito le prime cure mediche, stabilizzando l’anziano. Successivamente, è stato trasferito con un’ambulanza del 118 all’ospedale di Modica per ulteriori accertamenti.

La svolta è arrivata intorno alle 16:45, L’operazione di ricerca si è conclusa positivamente grazie alla sinergia tra i diversi enti coinvolti e alla tempestività dell’intervento coordinato. Un esempio di come le comunità, unite nella gestione delle emergenze, riescano a salvaguardare vite anche nelle situazioni più critiche.

L’avvio di un intervento di ricerca urgente era scatatto già ieri nel tardo pomeriggio. L’ anziano di 84 anni, affetto da demenza, si era allontanato dalla casa di riposo Rosymar, facendo scattare l’allarme tra i familiari e le autorità locali. I Carabinieri della stazione di Ispica, ricevuta la denuncia, hanno immediatamente mobilitato le ricerche, inizialmente affidate anche a volontari del territorio.

Questa mattina, grazie al coordinamento della Prefettura, è stato attivato un dispositivo di ricerca avanzato con l’impiego di un Posto di Comando Avanzato (PCA) gestito dai Vigili del Fuoco, supportato da squadre speciali come il personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e SAF (Soccorso Alpino e Speleologico). Gruppi di ricerca sono stati composti da Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza e volontari della Protezione Civile, i quali hanno dispiegato anche cani molecolari e da ricerca in superficie, per setacciare le aree non antropizzate attorno a Ispica.

Tra le aree più impervie battute dai soccorritori vi era la Contrada Jesu, che, con le sue scarpate, costituiva un punto critico di ispezione. A partire dalle ore 15:00, l’intervento ha beneficiato del sorvolo dell’elicottero Drago VF 146, decollato dal nucleo di Catania, per una visione aerea della zona circostante.

