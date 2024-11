Ritrovarsi trent’anni dopo il diploma: una serata di emozioni e ricordi per i “ragazzi” dell’I.P.C. di Ragusa insieme all’ex preside Flaccavento

Una serata ricca di emozioni e nostalgia ha visto protagonisti gli ex studenti delle classi V Analista Contabile, Segretaria d’Azienda e Operatore Turistico dell’I.P.C. di Ragusa, diplomati nell’anno scolastico 1993/1994. Dopo trent’anni, i “ragazzi” di allora si sono ritrovati, insieme a molti dei loro professori e allo storico preside Giorgio Flaccavento, per rivivere i momenti condivisi sui banchi di scuola.

L’istituto, oggi noto come I.S.S. G. Ferraris, è stato per loro il luogo dove si sono intrecciate amicizie che resistono al tempo. Durante la serata, tra abbracci e sorrisi, sono riaffiorati i ricordi di gioventù: le lezioni, le avventure e gli aneddoti che hanno segnato gli anni più spensierati della loro vita.

Presente anche il preside Flaccavento, figura centrale per gli studenti dell’epoca, ricordato per il suo impegno e la sua dedizione nei confronti dei giovani. Molti dei docenti di allora non sono voluti mancare a questo appuntamento speciale, contribuendo a rendere ancora più autentica l’atmosfera.

“È stato come se il tempo non fosse passato. Abbiamo ritrovato quella stessa intesa che ci legava, raccontandoci vecchi ricordi, scherzando e ridendo come trent’anni fa. È stato un momento indimenticabile, e ci auguriamo di ritrovarci presto,” ha dichiarato Minoldi Pina, una persone presenti a questa serata speciale.

La serata si è conclusa con l’impegno comune di non lasciare che passino altri trent’anni prima di rivedersi, perché, come dimostrato, l’amicizia e i legami nati tra i banchi di scuola superano ogni distanza e ogni prova del tempo.

