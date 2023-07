Ritorna il Comiso – Pisa. Ecco la novità dell’estate 2023 dall’aeroporto ibleo

Dalla fine del mese al via la nuova rotta di Aeroitalia da Comiso per Pisa. La rotta per la città toscana, in passato operata da Ryanair, è particolarmente attesa anche perchè molti studenti iblei e del sud est siciliano studiano all’Università di Pisa.

La nuova rotta avrà cadenza bisettimanale, ma con un aereo che farà base a Comiso e che quindi permetterà una migliore fruibilità da parte dei passeggeri.

È una delle novità positive dell’aeroporto di Comiso proprio nel giorno in cui lo scalo è messo a dura prova dall’arrivo improvviso di voli dirottati da Catania, che rimarrà chiuso fino a mercoledì (operatività ridotta solo sul Terminal C). foto di repertorio di schmidmatthieu from Pixabay