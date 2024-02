Ritorna alla vittoria la Meerkat Scicli nella 15ª giornata del Campionato di Divisione Regionale 1 Sicilia

Vittoria ieri sull’ AciBonaccorsi con il risultato di 76-54. I ragazzi del coach Sergio Trovato hanno vinto e convinto. Dopo lo scivolone di Pozzallo con l’Azzurra, incontrando in casa i catanesi hanno disputato una partita che li rilancia nel gioco e nel risultato. La partita, valevole quale 15° giornata del Campionato di Divisione regionale 1 Sicilia giocata al geodetico di Jungi, è stata piacevole. La squadra ha preso il largo già nel primo quarto grazie a una difesa aggressiva e ad un gioco corale in attacco. I padroni di casa hanno allungato ulteriormente il vantaggio nel secondo quarto arrivando fino a più 35 nel terzo quarto.

Visto l’ampio vantaggio nel quarto quarto in campo è stato dato spazio anche alle seconde linee della squadra.

Ottima la prestazione di Kosta che ha dominato sotto canestro con i suoi 27 punti. Bene anche il trio Guastella, Paoli e Lonatica che hanno mostrato di aver superato la fase incerta di Pozzallo ed hanno dimostrato forza, coesione e fiducia nei propri mezzi. Per i bianconeri è un ritorno al primo posto in classifica dopo aver agganciato il Siracusa a 22 punti che è stato sconfitto dalla Virtus Ragusa, in una fase di forte crescita. Domenica prossima la Meerkat incontrerà il Siracusa per la 16ª giornata, partita decisiva che potrebbe stabilire la prima in classifica della regular season.

Per il Basket Siracusa è un appuntamento importante con nella memoria la sconfitta patita nel girone di andata al geodetico di Jungi con il risultato di 82 a 42.

Hanno segnato punti: Konsta 27, Paoli 15, Guastella 12, Lonatica Lo 13, Cesano 6, Manenti 4, Merli 2, Ficili 2, Mirabella, Lonatica Lu e

Mormino ne.

© Riproduzione riservata