Risse e aggressioni: intensificati controlli a Scicli

L’imponente servizio di controllo del territorio ha interessato il centro abitato di Scicli ed il villaggio Jungi. Impegnati i carabinieri della Compagnia di Modica e della locale Tenenza con le unità cinofili del nucleo di Nicolosi. Largo Gramsci, nel cuore della città, e via Brancati sono stati i luoghi di maggiore attenzione. Sono le zone del territorio maggiormente in sofferenza.



Largo Gramsci perchè si sta rivelando un consolidato ritrovo di extra-comunitari e di persone dedite al malaffare, in particolare all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, dove da mesi sono puntati gli occhi dei militari dell’Arma. Qui risse e spaccio la fanno da padroni. E gli episodi di violenza delle ultime settimane hanno colorato la cronaca in una città che punta a mantenere un clima di serenità squarciato solo da cittadini ubriachi e violenti.

Controlli su strada e perquisizione in abitazioni di pregiudicati e comunque di persone note alle forze dell’ordine.

Il villaggio Jungi, con particolare presenza dei militari nelle vie Brancati e viale dei Fiori, è stato un altro punto di attenzione nel corso della notte di controlli. Su droga ed armi le maggiori attenzioni in una ricerca capillare in abitazioni e luoghi di ritrovo. Attesi i risultati di questa operazione che la comunità sciclitana ha salutato positivamente dopo che le risse, registratesi nei fine settimana di settembre, hanno messo in allarme la città.