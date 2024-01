Rissa a Vittoria, quattro giovani danneggiano sedie e tavoli di un bar. Denunciati

Sono stati denunciati dalla polizia di Vittoria 4 giovani coinvolti in una violenta rissa che si è svolta nei pressi di un bar della città. Le immagini di videosorveglianza della zona hanno mostrato l’accaduto: i giovani hanno iniziato una discussione all’interno di un bar che poi è degenerata in una violenta rissa, estendendosi poi a un secondo bar nei pressi di via Garibaldi dove i giovani hanno danneggiato sedie e tavolini prima di allontanarsi.

LA DENUNCIA

Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle attività investigative, la polizia è riuscita ad identificare i giovani coinvolti i quasi sono stati denunciati per i reati di rissa e danneggiamento.