Rischio idrogeologico: intervento a Ispica sugli argini torrente Salvia

di Pinella Drago – I lavori progettati dall'Ufficio del Genio Civile, stavolta, riguardano il rifacimento di una delle sponde del torrente Salvia. Iniziatile opere di ripristino della sponda sinistra del torrente in prossimità di contrada Palazzelli-Chiusazza in territorio di Ispica. Sono lavori straordinari e di estrema urgenza necessari al fine di bonificare una zona a rischio esondazioni nei casi di piogge alluvionali. Un intervento di manutenzione straordinaria letto come intervento di prevenzione al rischio idrogeologico di cui ne sa qualcosa il territorio di Ispica che in occasione di piogge si allaga con gravi danni all'agricoltura, settore di cui vive la comunità locale con colture intensive, quali la carota ed il sesamo da anni con il fregio dei marchi igp.

L'intervento di manutenzione straordinaria è legato alla regolamentazione del traffico in questa parte extraurbana del territorio.

I lavori dovrebbero concludersi a metà di questo mese, secondo le previsioni che ha indicato il Genio Civile nella perizia. Riguardano la parte del torrente Salvia, nella sua sponda sinistra, nei pressi della linea ferroviaria Siracusa-Ragusa. Ed è qui che è stata disposta la chiusura totale del tratto di strada comunale “Zappulla-Scorrione” che attraversa il ponte ferroviario denominato “Tre Archi” di contrada Lanzagallo. La circolazione è concessa solo per alcuni tratti, quello con la strada comunale “Graffetta-Graffalongo” e quello con la strada, solo per una corsia di marcia, che conduce a Modica. Lavori di sistemazione idraulica indifferibili che seguono quelli che sono stati realizzati nei mesi scorsi con la posa del canale idraulico Opera 47 di collegamento con il canale principale “Opera 42 bis” finalizzato allo smaltimento delle acque meteoriche nel territorio della Bassa ispicese, l'area più a rischio del territorio. Foto di repertorio