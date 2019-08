Rischio crollo viadotto sulla Siracusa-Gela, automobilisti chiamano i Vigili del Fuoco - Ragusa Oggi

Rischio crollo viadotto sulla Siracusa-Gela, automobilisti chiamano i Vigili del Fuoco

Condividi su:

Intervento dei vigili del fuoco per un probabile rischio crollo in uno viadotti dell’autostrada Siracusa-Gela, all’altezza dello svincolo di Cassibile. Alcuni automobilisti in transito sul tratto di strada si sono resi conto del distacco di pezzi di cemento dal viadotto ed hanno segnalato l’episodio al 112. I vigili del fuoco hanno rimosso le parti che presentavano pericolo imminente di distacco o di crollo e ha interessato gli enti competenti. Chiusa al transito una corsia in direzione di Cassibile.

Fonte: La Sicilia