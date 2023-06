Riqualificazione del porto di Scoglitti. Scade il 24 giugno il termine per presentare le istanze

Poco più di 166 mila euro per riqualificare il porto peschereccio di Scoglitti e con esso l’intera area ricadente nella civettuola baia vittoriese. E’ un passo in avanti per migliorare l’approdo sul quale sono puntati gli occhi della categoria dei pescatori. Un tempo fiorente, capace di superare in termine di volume di pescato e di vendita le vicine marinerie di Donnalucata e Licata, nel tempo ha sofferto di una decadenza legata ai ridotti finanziamenti. Ora la possibilità di partecipare al Comune di Vittoria al PO FEAMP 2014- 2020 – Misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” ha portato all’ente ipparino un finanziamento di poco più di 166 mila euro.

L’Amministrazione Aiello ha già approvato l’atto deliberativo.

Esso contiene tutti gli atti necessari per partecipare al bando pubblicato già nella sezione bandi e gare dell’ente con la voce “Ammodernamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sbarco del porticciolo pescherecci di Scoglitti- Vittoria”. Il progetto prevede oltre al miglioramento dell’area di sbarco anche spazi per la vendita all’asta e per i ripari di pesca. Servizi, questi, indispensabili per migliorare l’offerta alla categoria. In particolare per riqualificare il sito, per ammodernarlo e per aumentare le condizioni di sicurezza degli operatori. Di fatto l’intervento progettuale “tocca vari punti nevralgici dell’attuale carente situazione, andando a correggere e, nella peggiore delle ipotesi, a ridurre drasticamente le criticità ad oggi presenti” – spiegano i redattori del progetto. Si avrà tempo fino al 24 giugno per presentare la partecipazione alla gara che sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo