Ripartire dal Distretto del Sud-est per mantenere viva l’offerta turistica

Strategia da applicare nel medio e lungo periodo. La proposta è delle consigliere comunali di Scicli, Marianna Buscema e Caterina Riccotti, che hanno chiesto di affrontare la questione in aula per trovare idee e strumenti capaci di rilanciare il turismo andato, in questa stagione, in sofferenza fors’anche per un allentamento dell’attenzione sull’offerta turistica.

La flessione di luglio ed agosto legata ad un calo del 30 per cento derivante dai disagi dell’aeroporto di Catania.

“Città come Noto e Modica hanno sofferto di meno della crisi turistica. Perché? Dobbiamo approfondire con più attenzione la problematica perché la voce ‘turismo’ incide nell’economia di molte famiglie in città. Evidentemente non siamo stati attrattivi nei confronti di chi soggiornava in Comuni a noi vicini. È mancata, a nostro avviso, – affermano le due consigliere – una proposta turistica chiara e che potesse competere con quanto proposto da altre città. Bisogna subito porre rimedio, non aspettando la prossima estate ma investendo energie economiche ed organizzative già a partire dai prossimi mesi. Bisogna che il nostro primo cittadino si faccia promotore per rimettere in piedi, attraverso il distretto del Sud est, una politica collaborativa tra le città che ne fanno parte per non continuare a rimanere isola nell’isola. Si può fare di più da subito se si vuole”.

Caro voli, caro noleggi ed incidente all’aeroporto di Catania hanno “disturbato” la stagione turistica 2023.

A Scicli, in particolare, c’è stato un calo nella ristorazione mentre l’offerta alberghiera ha retto con un particolare di non poco conto che riguarda le presenze straniere che occupano gli alberghi ed i B&B più costosi. Gli stranieri sono quelli che spendono di più ed occupano le strutture migliori. Per fortuna l’effetto Montalbano tiene ancora così come in altre località legate al cineturismo. Basti pensare alla città di Palazzo Adriano, location 30 anni fa del film Nuovo Cinema Paradiso, ancora oggi visitata per il premio Oscar a Tornatore.