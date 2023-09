Riparte a Comiso il DonnaFugata Film Festival da questi giovedì. C’è anche “Stazione Poesia – versi in transito”. I dettagli del programma

Con i film che piacevano a Bufalino, riparte proprio dalla Fondazione Bufalino di Comiso la magia della 15^ edizione del DonnaFugata Film Festival. Da oggi, giovedì 21 settembre, fino a venerdì 29 settembre torna la seconda parte del festival diretto da Andrea Traina, promosso da Cinestudio Groucho Marx, presieduto da Franco Pace, in sinergia con la Fondazione degli Archi. Iniziato ad agosto negli spazi dell’affascinante Castello di Donnafugata, il festival, con film e ospiti, si sposta adesso alla “Arena tra le Cupole”, il suggestivo loggiato della Fondazione dedicata all’autore comisano, per continuare ad affascinare tra immagini e parole.

Fondato da Salvatore Schembari, diretto da Andrea Traina

La rassegna, fondata da Salvatore Schembari, quest’anno sotto l’influsso del segno zodiacale dell’Ariete, continua dunque a rendere omaggio a tanti registi, attori e sceneggiatori nati sotto questo segno zodiacale proponendo due sezione: “Visioni cineclubiche” caratterizzata da pellicole italiane recenti, e “Pupille aperte – Bufalino al cinema”, produzioni estere del periodo che va dal 1924 al 1954 amate dallo scrittore siciliano di fama internazionale.

In abbinata anche “Stazione Poesia”

Accanto a questa seconda parte del festival, si affianca la manifestazione “Stazione Poesia – versi in transito”, estrapolata dal festival “L’ingegnere di Babele”, iniziativa della Fondazione Bufalino. A cura di Giovanni Iemulo e Salvatore Schembari, da questo venerdì 22 a domenica 24 settembre incontri, presentazioni letterarie, dibattiti, reading che anticiperanno in queste tre giornate le proiezioni. Si inizia venerdì 22 settembre alle ore 19 con la presentazione dei volumi “Società Italiana Spiriti” di Antonio Di Mauro (Stampa2009) e a seguire “Fuori dal perimetro del disonore” di Giuseppe Digiacomo (Salarchi Immagini). Entrambi gli appuntamenti saranno condotti da Nunzio Zago. Sabato 23 alle 19 “Eppuru i stiddi fanu scrusciu” di Pietro Russo (Le Farfalle), a seguire il “Contemporary Sicilian Poetry” a cura di Pietro Ruzzo e Ana Llievska, con i poeti Sebastiano Burgaretta, Pietro Cagni, Giuseppe Condorelli, Giulio Di Dio, Margherita Rimi, Angelo Santangelo. Altri appuntamenti anche per domenica 24 settembre con la chiusura che vedrà la presentazione del libro di Ornella Sgroi “E’ la coppia che fa il totale. Viaggio nel cinema di Ficarra e Picone” (HarperCollins).

La dichiarazione del direttore artistico del DFFF

Tornando al cinema l’invito alla visione sul grande schermo arriva dal direttore artistico Andrea Traina: “Una programmazione come sempre variegata nei generi e fatta di 15 film di sicuro fascino, che sapranno catturare lo sguardo ed il cuore degli spettatori. Intense opere contemporanee e perle della storia del cinema che, sulla scia del successo delle serate di agosto, continueranno a riscaldare anche il cielo di settembre, prolungando la magica atmosfera estiva del cinema sotto le stelle”. Film che hanno avuto candidature ad importanti mostre e che hanno vinto premi prestigiosi, come “Margini” di Niccolò Falsetti che apre stasera alle 21 questa seconda parte del DonnaFugata Film Festival o “Siccità” di Paolo Virzì, in programma questo venerdì 22 settembre alle ore 21, per citarne alcuni. In corso anche la mostra “Vista Visione e Visibilio”, presso la Galleria degli Archi a Comiso, che si collega al docufilm di Andrea Traina “Sulle soglie della notte” dedicato a Gesualdo Bufalino, le cui riprese cominceranno a breve. Il festival gode del contributo del Comune di Ragusa, del Comune di Comiso, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, della Bapr, del sostegno dell’Assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo della Regione, della Sicilia Film Commission, della direzione generale Cinema e Audiovisivo del Mic, del patrocinio di Asp Ragusa, della collaborazione di Archinet, Fondazione Gesualdo Bufalino, Fitzcarraldo Cineclub, Ficc e del supporto di numerosi sponsor privati. I dettagli del programma e tutte le notizie relative al festival sul sito www.donnafugatafilmfestival.org