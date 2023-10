Rinoplastica uomo: guida al chirurgo per un naso perfetto e senza rischi

Cambiamenti nelle norme estetiche, bisogno di accettazione sociale e di autostima, influenza dei social media sono solo alcune delle motivazioni che stanno facendo crescere negli uomini il desiderio di rifarsi il naso e sottoporsi ad intervento di rinoplastica uomo. Scopriamo quali qualità ricercare nel chirurgo quando si decide di mettersi sotto i ferri e cambiare aspetto in maniera permanente.

La rinoplastica è un intervento di chirurgia medica ed estetica: vi si può ricorrere per risolvere problemi di salute o per migliorare il proprio aspetto oppure per raggiungere entrambi gli obiettivi. La procedura di base della rinoplastica rimane uguale per uomini e per donne, ma il chirurgo deve adattare l’approccio in base alle caratteristiche anatomiche e alle preferenze estetiche specifiche del paziente, uomo o donna. Ci sono tratti caratteristici del naso maschile, come ad esempio il dorso dritto, che differiscono dal dorso nasale tipicamente femminile, che è dolcemente insellato. Spesso si desidera accentuare questi tratti. A volte questi tratti caratteristici, vengono “invertiti”, quando si vuole nella gestione a 360° della chirurgia completa del volto nella femminilizzazione del viso (FFS-Facial Feminization Surgery, male-to-female) e nel caso inverso di accentuazione di caratteristiche maschili, in soggetti biologicamente nati di sesso femminile (female-to-male).

Scegliere il chirurgo giusto per un intervento di rinoplastica uomo è cruciale per ottenere risultati soddisfacenti e sicuri. Ecco alcune qualità da ricercare in un chirurgo per aver garanzie per la salute e per l’aspetto:

1. Competenza ed esperienza nella rinoplastica e aggiornamento continuo: La rinoplastica è una procedura complessa che richiede competenza specifica. Un chirurgo esperto e specializzato nella rinoplastica, con alle spalle anni di esperienza e un notevole numero di rinoplastiche eseguite con successo, avrà una conoscenza approfondita delle tecniche e una vasta esperienza pratica e sarà sempre aggiornato sulle ultime tecniche e tecnologie in campo di rinoplastica.

2. Specializzazioni ed aderenza ad associazioni professionali: Un’altra garanzia per il paziente è che il medico possieda il titolo di Specialista in una delle seguenti branche: Chirurgia Maxillo-Facciale, Chirurgia Plastica od Otorinolaringoiatria. Altra garanzia è l’aderenza ad associazioni professionali e scientifiche proprie della rinoplastica (es: AICEFF, RSE, SIR), fatto che può indicare un impegno nella pratica etica e nella formazione continua.

3. Aperto a un rapporto medico-paziente basato su ascolto e comunicazione: Il chirurgo deve trasmettere fiducia al paziente e metterlo a suo agio nel porre domande e nell’esprimere preoccupazioni, desideri e obiettivi e dev’essere attento all’ascolto. Dopo una valutazione approfondita del naso, deve comunicare chiaramente le opzioni disponibili, offrendo al paziente informazioni realistiche, non illusioni, sulle aspettative di risultato.

