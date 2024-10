Rinnovate le cariche sociali dell’Unitre di Modica. Enzo Cavallo riconfermato presidente

Nuove cariche sociali all’Unitre di Modica che vedono riconfermare alla presidenza Enzo Cavallo. Il nuovo vice presidente è Marcello Pagano mentre Orazio Frasca è stato confermato nel ruolo di segretario. Nuovo anche il tesoriere nella persona di Salvatore Di Rosa. Tina Cassisi e Concetta Puccia hanno avuto affidata la direzione dei corsi e dei laboratori; Giuseppe Barone si occuperà di storia e di cultura ed Orazio Di Giacomo curerà i rapporti esterni e con le istituzioni, Angelo Pediglieri riconfermato responsabile CED. La Maestra Claudia Perrone è la nuova direttrice del Coro mentre Saro Occhipinti guiderà il laboratorio del teatro.

L’apertura del nuovo anno accademico è attesa nella prima decade del mese di novembre.

Il consiglio ha deciso inoltre di spostare il termine per la scelta delle attività da parte dei soci, fissato per il 5 ottobre e prorogato al 5 novembre. “Vogliamo partire col piede giusto. Siamo pronti ed io sono orgoglioso per il lavoro fatto, per l’impegno del Consiglio direttivo e per la convinta e concreta collaborazione avuta per la progettazione del programma di attività che impegnerà l’Unitre di Modica ed i soci nell’ormai prossimo nuovo anno – afferma il presidente Enzo Cavallo – la nostra attività nel Terzo Settore, le potenzialità sociali della nostra associazione e l’iscrizione al Runts ci permettono di raggiungere, nell’esclusivo interesse degli iscritti, obbiettivi di grande interesse sociale. E’ per questo che vogliamo aprirci a tutti i cittadini restando a completa disposizione di quanti vogliono saperne di più o vogliono far parte attiva dell’Unitre di Modica che, da quest’anno oltre ad essere rappresentata nel Consiglio nazionale, è sede del coordinamento regionale delle altre sedi della Sicilia”. A Modica la sede operativa dell’Unitre è in via Sorda Sampieri 128 (presso Icotea) dove gli uffici restano aperti dalle 10,00 alle 12,00, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, al servizio degli iscritti e di quanti vogliono avvicinarsi a questa realtà.

© Riproduzione riservata