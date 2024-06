Ricoverato al “Cannizzaro” di Catania la vittima dell’incidente stradale sulla litoranea sciclitana

Ricoverato in prognosi riservata la vittima dell’incidente stradale che si è registrato nella tarda serata di ieri sulla litoranea sciclitana alle porte di Cava d’Aliga. L’uomo, A. S. 60 anni, ha riportato un grave trauma cranico ed un trauma facciale. I medici dell’ospedale Cannizzaro di Catania si sono riservati la prognosi. Nell’ospedale etneo è arrivato nella stessa nottata di ieri dopo un passaggio al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri dove i medici di turno hanno accertato le gravi condizioni del ferito. Da qui la decisione del suo trasferimento al Cannizzaro.

In corso le indagini per accertare la dinamica dell’incidente.

Le due auto coinvolte, un’Audi ed una Fiat Panda, viaggiavano nello stesso senso di marcia: da Donnalucata andavano verso Cava d’Aliga. L’incidente poco prima di una cunetta stradale. L’Audi avrebbe investito la Fiat Panda tamponandola; sarebbe stato talmente forte l’urto del tamponamento che l’utilitaria è cappottata e l’uomo che ne era alla guida è sbalzato fuori dall’abitacolo. Le indagini dei carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Modica e dei colleghi della Stazione di Scicli, intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco, stanno accertando la dinamica. Con il supporto dei sistemi di videosorveglianza della zona si sta verificando anche la velocità dei due mezzi, soprattutto quella dell’Audi che sarebbe piombata come un bolide sulla Fiat Panda fino a farla cappottare. I carabinieri stanno anche valutando le condizioni del giovane di 34 anni che stava alla guida dell’Audi con esami alcolemici e tossicologici necessari per il proseguo delle indagini. Intanto i due mezzi coinvolti nell’incidente sono stati posti sotto sequestro viste le condizioni del ferito in prognosi riservata.

