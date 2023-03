Ricerca personale di sala e cucina. Apre nuovo ristorante a Ragusa. Ecco come candidarsi

È in arrivo un nuovo ristorante a Ragusa, e sta cercando personale per alcuni ruoli chiave nella cucina e nella sala. Si tratta di un’opportunità unica per gli aspiranti cuochi, addetti alla sala, barman, lavapiatti di entrare in un team professionale e appassionato di foodies.

Il ristorante si concentra sulla cucina tradizionale siciliana, utilizzando ingredienti freschi e di alta qualità provenienti da fornitori locali. La scelta del menu è stata curata con cura per soddisfare tutti i gusti e le preferenze culinarie, dai piatti di pesce fresco alla carne, ai primi piatti di pasta fresca.

Il team del ristorante cerca candidati motivati e appassionati del settore, preferibilmente con esperienza pregressa. Gli addetti alla sala devono avere un’ottima conoscenza del servizio e un’abilità nella comunicazione con i clienti, oltre ad essere in grado di lavorare in modo collaborativo con gli altri membri del team.

Gli aiuto chef dovranno essere in grado di assistere in cucina in tutte le fasi della preparazione del cibo, dalla pulizia alla presentazione del piatto finito.

Il barman dovrà avere una conoscenza approfondita delle bevande alcoliche e non alcoliche, oltre ad avere abilità nel preparare cocktail e servirli in modo professionale. Infine, il lavapiatti dovrà avere la capacità di mantenere pulita e ordinata la cucina.

Se sei interessato a unirsi al nostro team, invia il tuo curriculum vitae a ragusaristorante@gmail.com. E’ preferita la residenza a Ragusa e occorre essere automuniti. Siamo alla ricerca di candidati entusiasti e appassionati di cibo, con la voglia di crescere e apprendere sempre di più.

Successivamente, ci saranno dei colloqui per selezionare i migliori candidati. Non perdere questa occasione unica di far parte di un team professionale e appassionato di foodies! (foto di repertorio)