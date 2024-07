Riapre l’aeroporto di Catania: due voli ogni ora

La SAC, società di gestione dell’aeroporto di Catania, ha annunciato che dopo aver completato le prime operazioni di bonifica necessarie per garantire la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali, l’aeroporto è stato riaperto per le partenze. Gli arrivi sono stati riabilitati con un flusso regolato di due voli ogni ora.

Questa regolamentazione sarà soggetta ad aggiornamenti in base alle necessità operative in corso. Si consiglia ai passeggeri di non recarsi in aeroporto senza aver prima verificato con la compagnia aerea lo stato aggiornato del proprio volo.

