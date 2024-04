Riabilitazione, un corso sulla gestione dei pazienti affetti da linfedema. Già attivo un ambulatorio dedicato a Comiso

Il corso organizzato dall’ASP di Ragusa, con il patrocinio dell’associazione SOS Linfedema, ha visto la partecipazione di 40 dipendenti aziendali, tra fisiatri e fisioterapisti, con l’obiettivo di sviluppare le competenze e le conoscenze necessarie per migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da linfedema primario e secondario. La promozione dell’iniziativa è stata guidata dal Direttore del Dipartimento Geriatrico-Riabilitativo, Sara Lanza.

CHE COS’E’ IL LINFEDEMA

Il linfedema è una condizione patologica caratterizzata da un accumulo eccessivo e anomalo di liquido linfatico in diverse parti del corpo, che colpisce un vasto numero di persone in tutto il mondo, sia uomini che donne, anche in età evolutiva. Si distinguono il linfedema primario, congenito e legato a malfunzionamenti dei vasi linfatici, e il linfedema secondario, che si sviluppa soprattutto nei pazienti oncologici a seguito di interventi chirurgici come la rimozione dei linfonodi.

Il corso di formazione ha fornito agli operatori sanitari gli strumenti necessari per affrontare questa problematica attraverso una gestione multidisciplinare, che comprende valutazioni cliniche e strumentali, proposte terapeutiche strumentali e manuali, nonché la tecnica di bendaggio e il confezionamento dei tutori.

ATTIVO L’AMBULATORIO SPECIALISTICO

Attualmente è attivo un ambulatorio specialistico di linfologia presso il P.O. “Regina Margherita” di Comiso, dove vengono valutati i pazienti affetti da linfedema e definiti i percorsi riabilitativi più adeguati. L’obiettivo futuro è ampliare l’offerta riabilitativa attraverso la creazione di più postazioni formate nel trattamento del linfedema e collegate in rete per garantire un servizio sempre più completo e accessibile.

