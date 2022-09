Renato Schifani a Ispica parla dell’aeroporto di Comiso: si valuti l’opzione del cargo

Importante incontro a Ispica. Il candidato alla presidenza della regione siciliana, Renato Schifani, ha incontrato il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini e il candidato sostenuto da FI all’Ars, Vincenzo Cannizzaro. L’incontro si è tenuto presso la GaliGroup, azienda leader nel trasporto e nelle spedizioni ed è stata l’occasione per parlare di alcune importanti questioni che riguardano la nostra provincia.

Necessario il completamento dell’autostrada: i nove chilometri di asfalto della Modica-Ispica sono certo importanti, ma non bisogna fermarsi soltanto a questo. L’accento è stato posto anche sulla questione del Reddito di Cittadinanza. Durante l’incontro, si è sostenuto che è importante che non venga abolito, ma piuttosto darlo soltanto a chi ne ha veramente bisogno. Per i giovani, invece, è necessario trovare soluzioni che li lancino nel mondo del lavoro.

Naturalmente, l’accento è stato posto anche sulle infinite eccellenze del nostro territorio e sulle grandi possibilità di sviluppo, si è affrontata anche la questione dell’aeroporto di Comiso, da troppo tempo ferma al palo. Per i candidati, infatti, si potrebbe pensare ad un nuovo progetto, ovvero trasformarlo in uno scalo Cargo, utilissimo per le aziende del territorio che necessitano di questa opportunità. All’attenzione, anche lo sviluppo dei porti, troppo pieni e poco funzionali.

L’incontro si è concluso con un ringraziamento anche all’onorevole Gianfranco Miccichè.