Samuele Cultrera aderisce a Forza Italia. Novità in Consiglio comunale a Chiaramonte Gulfi

Forza Italia fa diventare più consistente la propria presenza in provincia di Ragusa. Questa mattina, il segretario provinciale di Ragusa, Giancarlo Cugnata, assieme alla vicesegretaria, Lucia Bertucci, ha ratificato l’ingresso nel partito del consigliere comunale di Chiaramonte Gulfi Samuele Cultrera. Era presente anche il delegato comunale di Fi, Danilo Scollo. “Stiamo lavorando, stiamo crescendo – commenta Cugnata – tra l’altro, quella di Cultrera, è un’adesione giovane, fresca. Parliamo di un consigliere dalle indiscusse qualità tecnico-politiche. C’è, insomma, di che essere soddisfatti. Tutto ciò a testimonianza del fatto che Forza Italia è tornata a essere attrattiva. Proseguiremo lungo questa stessa strada anche per il prossimo futuro. Altre adesioni, infatti, sono pronte a formalizzarsi”. E come motiva Cultrera questa scelta? “Ho deciso per la libertà, il liberalismo e la democrazia europea – dice – ho scelto il partito che ha saputo tenere forte la casa per i moderati del centrodestra. Trovo, nella nostra Sicilia, tanti amici con cui abbiamo condiviso lunghi percorsi già dalla politica universitaria e con cui oggi continueremo a portare avanti le istanze di un territorio che senza dubbio ha ancora tanto bisogno. Testa bassa e lavorare per Chiaramonte. Sono consapevole, inoltre, di entrare in una squadra provinciale guidata da Giancarlo Cugnata e da tutti gli altri dirigenti che valorizzano il gruppo e il risultato collettivo, motivo per cui ho intrapreso questo percorso senza alcun dubbio. Faccio una scelta maturata che non cambia il gruppo con Simona Riggio in Consiglio comunale. Con lei, infatti, continueremo senza sosta il nostro lavoro, facendo di questa mia decisione un valore aggiunto per un gruppo consiliare che rimane civico e plurale rispetto alle varie sensibilità politiche esistenti”.



© Riproduzione riservata