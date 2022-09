Regionali, Vinciguerra “chiude” a Vittoria: “Il 25 settembre un voto per il territorio”

Alfredo Vinciguerra, candidato alle elezioni regionali nella lista di Fratelli d’Italia, chiuderà la campagna elettorale con un comizio in piazza del Popolo a Vittoria domani venerdì 23 settembre a partire dalle ore 19.30. Con lui, sul palco, anche il candidato al collegio uninominale del Senato Salvo Sallemi.

“Chiudiamo nella nostra città, Vittoria, dopo 40 giorni molto intensi dove abbiamo battuto – dice Vinciguerra – città per città, quartiere per quartiere. E’ stata una campagna elettorale di ascolto, nella quale abbiamo appurato ancora una volta la forza di un territorio, quello ibleo, ricco di energie e risorse ma ancora povero in termini infrastrutturali”.

“Potenziare la struttura del mercato di Vittoria, reperire finanziamenti per le vie di comunicazione stradali, avviare una battaglia del territorio per la tutela dell’aeroporto di Comiso, vigilare sulle procedure della Ragusa – Catania sono alcuni dei punti fondamentali per far ripartire il territorio. Abbiamo l’occasione unica di poter eleggere anche Salvo Sallemi al Senato, un riconoscimento che Fratelli d’Italia sta dando alla classe dirigente radicata e presente nelle città. Venerdì concluderemo insieme questa cavalcata contraddistinta da un entusiasmo crescente, certi che potremo rappresentare esigenze, speranze e bisogni della nostra gente a Palermo come a Roma”, conclude Vinciguerra.