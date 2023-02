Reddito di cittadinanza verso il capolinea. A rischio centinaia di famiglie

Nonostante qualche buona notizia che riguardava i percettori del reddito di cittadinanza come quella che abbiamo diffuso qualche giorno fa, rimane, sempre più concreto il rischio per migliaia di famiglie di rimanere senza supporto economico del reddito di cittadinanza a partire da luglio. Il tema del sussidio torna a essere al centro dell’attenzione. Giorgia Meloni annuncia che stanno lavorando per creare un nuovo strumento che lo sostituisca. Tuttavia, il tempo stringe e le conseguenze sociali potrebbero essere gravi.

Secondo le stime dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, la stretta decisa dal governo Meloni potrebbe causare la perdita del sussidio per il 38,5% delle famiglie (e il 23% delle persone) che lo ricevono attualmente. Circa 400.000 famiglie, oltre mezzo milione di individui, saranno interessati. Questi numeri impongono di mantenere i riflettori accesi e puntati sulle possibili conseguenze sociali.

In sintesi, centinaia di migliaia di famiglie rimarranno senza supporto durante la stagione estiva, non avendo ricevuto i sussidi e le risorse formative promessi.