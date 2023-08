Recuperato il corpo senza vita del ragazzo disperso ieri a mare

Recuperato in mattinata dai sommozzatori dei vigili del fuoco, giunti all’alba da Reggio Calabria per dare il cambio ai colleghi di Catania, il corpo senza vita del ragazzo annegato ieri in prossimità del porto del Scoglitti.

Il corpo è stato recuperato a circa 200 metri dalla battigia, nella zona di riviera di ponente. A quanto è dato sapere si tratterebbe di un 17enne di origini marocchine

Il ragazzo era stato dato per disperso intorno alle 17.30. Un mezzo aereo della Guardia costiera ha pattugliato per tutto il pomeriggio di ieri la zona dall’alto. Sul posto per le ricerche, mezzi navali e aerei della guardia costiera oltre a vigili del fuoco, 118 e polizia

Si è adesso in attesa delle determinazioni della autorità giudiziaria.